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Жизель Галь Гадот вернется в "Форсаже 10"

Жизель Галь Гадот вернется в "Форсаже 10"
13:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:За последние два десятилетия франшиза «Форсаж» доказала свою невосприимчивость к гравитации, логике, физике и здравому смыслу.

Как известно, персонажам франшизы "Форсаж" по силам абсолютно все — они могут победить гравитацию, логику и здравый смысл. Похоже, что теперь к этому списку добавится и смерть. До данным источников портала We Got This Covered, студия Universal ведет переговоры с Галь Гадот о том, чтобы она снялась в роли Жизель в фильме "Форсаж 10". Тот же источник сообщает, что этим фильмом планируется завершить всю франшизу.

Однако можно предположить, что даже окончание основной сюжетной линии не приведет к концу франшизы. Зрители уже тепло приняли ответвление в виде "Форсаж: Хоббс и Шоу", и теперь студия готовится к съемкам сиквела.

Галь Гадот, ставшая популярной после "Чудо-женщины", вполне может стать главной героиней одного или нескольких фильмов параллельного проекта.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-cP-bqCSAD/

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Остается только решить проблему, как быть с тем, что Жизель погибла в конце фильма "Форсаж 6". Когда команда Доминика Торетто пытается остановить Оуэна Шоу, то Жизель жертвует собой, спасая Хана. Возможно, зрителям сообщат, что высота, с которой Жизель упала, была не такой большой, поэтому она хоть и разбилась, но не насмерть. Из-за сложного и продолжительного лечения пришлось пропустить несколько серий "Форсажа".

Та же шестая часть показала, как это работает, когда в него вернулась Летти Ортис, бывшая девушка Доминика, за смерть которой он мстил в четвертом фильме. Оказалось, что при взрыве машины ее выкинуло оттуда. А от удара головой она потеряла память.

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Фильмы, Кино, Форсаж, Сериалы, Галь Гадот, Форсаж 10.
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