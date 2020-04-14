"Повелитель стихий" Шьямалана стал хитом на Netflix

Новости культуры:Этот фильм, являющий особой киноадаптацию мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге", вышел еще в 2010 году и был расценен как неудачный, но теперь, судя по всему, он вновь обратил на себя внимание.

В период самоизоляции популярность онлайн-кинотеатров заметно возросла, но лидером этого сегмента по-прежнему остается Netflix.

Интересно, что в последнее время среди всего многообразия контента, доступного на этом сервисе, особым спросом начали пользоваться малоизвестные экшны и фильмы-катастрофы, в числе которых оказалось приключенческое фэнтези М. Найта Шьямалана "Повелитель стихий".

"Повелитель стихий" стал доступен на Netflix только в прошлый четверг, причем никакой шумихи по этому поводу не было. Несмотря на это, уже спустя сутки картина Шьямалана оказалась на четвертом месте в списке самых просматриваемых фильмов на Netflix. Выше расположились только "Падение ангела" (2019), "Кофе и Карим" (2020) и "Мальчишник в Вегасе" (2009).

Напрашивается вопрос: кто смотрит "Повелителя стихий" в 2020 году? И почему? Возможно, причина в том, что люди путают этот фильм со смежным мультсериалом. Также можно предположить, что "Повелитель стихий" для многих является пресловутым "постыдным удовольствием", как, например, мюзикл "Кошки" или хрестоматийная мелодрама Томми Вайсо "Комната" — когда фильм настолько плох, что даже хорош.Наконец, может так случиться, что люди попросту смотрят то, чего раньше не видели, а "Повелитель стихий" — яркое семейное кино, интересное детям.