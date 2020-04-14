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Церемония вручения кинопремии "Золота Дзига" пройдет в онлайн-формате

Церемония вручения кинопремии "Золота Дзига" пройдет в онлайн-формате
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости культуры:Церемония, которая предварительно планировалась на 28 апреля, была перенесена из-за продления срока карантина.

Впервые церемония награждения победителей Четвертой кинопремии "Золота Дзиґа", который состоится уже через 2 недели - 3 мая, пройдет в режиме онлайн-шоу с прямой трансляцией.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия на странице мероприятия в Facebook.

"Поэтому для церемонии, которую тысячи зрителей смогут посмотреть онлайн, было выбрано наиболее удобное время - вечер выходного дня", - говорится в сообщении.

Фото: https://www.facebook.com

Как отмечается, за всеми подробностями онлайн-церемонии Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" можно следить на официальном сайте УКА, в соцсетях и, в частности, на странице мероприятия.

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"В этом году церемония вручения кинопремии "Золота Дзиґа" будет максимально открытой и доступной для каждого зрителя, для каждого киномана. Узнавать, кто в этом году стал лучшим в украинском кино, вся страна будет в онлайн-режиме. Мы готовим насыщенную интерактивную программу и убеждены, что следить за ходом церемонии вручения "Украинского Оскара" будут все, кому небезразличен украинский кинематограф", - отмечает исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

18 марта Украинская киноакадемия объявила краткий список претендентов на Четвертую Национальную премию "Золота Дзиґа". В кратком списке - 28 фильмов, 19 из которых сняты при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино (10 полнометражных игровых, 5 документальных, 4 короткометражных).

Нынешние лидеры по количеству номинаций - фильмы "Домой" (11), "Мои мысли тихие" (9), "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7). До 12 апреля продолжалось онлайн-голосование за победителя в номинации "Премия зрительских симпатий". Кинопремию "Золота Дзиґа" в этом году будут вручать в 23 номинациях. Почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа вручат выдающейся украинской актрисе театра и кино Аде Роговцевой.

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Фильмы, Кино, Премии, Золота дзиґа, Кинопремии.
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