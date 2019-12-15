Назван самый лучший фильм 2019 года по версии The Hollywood Reporter

Ведущий кинокритик американского издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал 10 лучших фильмов уходящего года.
По итогам года критик отобрал 10 кинокартин различных жанров и стран происхождения:
10. Документальный фильм "Безнадежное дело Хаммаршельда".
9. Французская социальная драма "Отверженные"
8. Историческая лента Сэма Мендеса "1917"
7. Картина "Форд против Феррари" с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном
6. Американская инди-драма "Последний черный в Сан-Франциско"
5. Французская лента "Портрет девушки в огне"
4. Криминальная драма Матрина Скорсезе "Ирландец"
3. Фильм Греты Гервиг "Маленькие женщины"
2. криминальный триллер "Неограненные драгоценности"
1. "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино
Напомним о том, что Голливудская ассоциация кинокритиков избрала режиссера десятилетия.