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Назван самый лучший фильм 2019 года по версии The Hollywood Reporter

Назван самый лучший фильм 2019 года по версии The Hollywood Reporter
19:49 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости культуры:Самым лучшим фильмом уходящего года стала картина "Однажды... в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.

Ведущий кинокритик американского издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал 10 лучших фильмов уходящего года.

По итогам года критик отобрал 10 кинокартин различных жанров и стран происхождения:

10. Документальный фильм "Безнадежное дело Хаммаршельда".

9. Французская социальная драма "Отверженные"

8. Историческая лента Сэма Мендеса "1917"

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7. Картина "Форд против Феррари" с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном

6. Американская инди-драма "Последний черный в Сан-Франциско"

5. Французская лента "Портрет девушки в огне"

4. Криминальная драма Матрина Скорсезе "Ирландец"

3. Фильм Греты Гервиг "Маленькие женщины"

2. криминальный триллер "Неограненные драгоценности"

1. "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино

Рекомендация от мастера: Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года (Фото)

Напомним о том, что Голливудская ассоциация кинокритиков избрала режиссера десятилетия.

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The Hollywood Reporter, Квентин Тарантино, Однажды в Голливуде, Тодд Маккарти.
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