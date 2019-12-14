Голливудская ассоциация кинокритиков избрала режиссера десятилетия

12 декабря Голливудская ассоциация кинокритиков объявила, что уроженец Квебека Дени Вильнёв был выбран режиссёром десятилетия — награда будет вручена ему на церемонии, которая пройдёт 9 января.
Дени Вильнёв снимает полнометражное кино с конца 90-х, но получил широкую известность он после номинации на "Оскар" фильма "Пожары" и своей последующей передислокации в Голливуд.
На новом месте постоянным оператором режиссёра стал Роджер Дикинс, и именно за работу над "Бегущим по лезвию 2049" Вильнёва он получил свой долгожданный, по мнению многих, "Оскар".
За последние десять лет с Вильнёвым работали такие актёры, как Джейк Джилленхол, Эми Адамс, Бениссио Дель Торо, Эмили Блант, Пол Дано, Райан Гослинг, Харрисон Форд и Хью Джекман. Актёрский состав следующего фильма Вильнёва, "Дюны", включает полтора десятка голливудских звёзд авторского и жанрового кино.
В 2010-е годы Вильнёв снял шесть полнометражных работ, многие из которых были награждены или номинированы на крупных премиях и фестивалях.
Несмотря на признание зрителей и критиков, фильмы Вильнёва не становились кассовыми хитами, хотя "Прибытие" всё же собрал примерно четыре своих бюджета. "Бегущему по лезвию 2049" повезло гораздо меньше, и продолжение культовой классики не окупилось. Его авторы понесли убытки в размере 80 миллионов долларов.