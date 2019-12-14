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Голливудская ассоциация кинокритиков избрала режиссера десятилетия
Режиссер десятилетия: кто он

Голливудская ассоциация кинокритиков избрала режиссера десятилетия

Голливудская ассоциация кинокритиков избрала режиссера десятилетия
04:31 Сегодня Телеграф dtf.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Голливудская ассоциация кинокритиков назвала Дени Вильнёва режиссёром десятилетия.

12 декабря Голливудская ассоциация кинокритиков объявила, что уроженец Квебека Дени Вильнёв был выбран режиссёром десятилетия — награда будет вручена ему на церемонии, которая пройдёт 9 января.

Дени Вильнёв снимает полнометражное кино с конца 90-х, но получил широкую известность он после номинации на "Оскар" фильма "Пожары" и своей последующей передислокации в Голливуд.

На новом месте постоянным оператором режиссёра стал Роджер Дикинс, и именно за работу над "Бегущим по лезвию 2049" Вильнёва он получил свой долгожданный, по мнению многих, "Оскар".

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За последние десять лет с Вильнёвым работали такие актёры, как Джейк Джилленхол, Эми Адамс, Бениссио Дель Торо, Эмили Блант, Пол Дано, Райан Гослинг, Харрисон Форд и Хью Джекман. Актёрский состав следующего фильма Вильнёва, "Дюны", включает полтора десятка голливудских звёзд авторского и жанрового кино.

В 2010-е годы Вильнёв снял шесть полнометражных работ, многие из которых были награждены или номинированы на крупных премиях и фестивалях.

  • "Пожары" (2010): приз за лучший канадский фильм на фестивале в Ванкувере; номинация на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.
  • "Пленницы" (2013): номинация на "Оскар" за лучшую работу оператора.
  • "Враг" (2013): множество наград на Canadian Screen Awards и от Ассоциации кинокритиков Торонто.
  • "Убийца" (2015): три номинации на "Оскар" за лучшую операторскую работу, лучший монтаж звука и лучший саундтрек; три номинации на BAFTA.
  • "Прибытие" (2016): премия "Оскар" за лучший монтаж звука и семь других номинаций; премия "Золотой глобус" за лучшую женскую роль и лучший саундтрек.
  • "Бегущий по лезвию 2049" (2017): премия "Оскар" за лучшую работу оператора и лучшие визуальные эффекты; премия BAFTA в тех же категориях, а также шесть других номинаций.

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Несмотря на признание зрителей и критиков, фильмы Вильнёва не становились кассовыми хитами, хотя "Прибытие" всё же собрал примерно четыре своих бюджета. "Бегущему по лезвию 2049" повезло гораздо меньше, и продолжение культовой классики не окупилось. Его авторы понесли убытки в размере 80 миллионов долларов.

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Голливуд, Режиссер, Дени Вильнев, Голливудская ассоциация кинокритиков.
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