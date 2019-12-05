Рекомендация от мастера: Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года (Фото)

Новости культуры:Квентин Тарантино является одним из самых популярных голливудских кинорежиссеров.

Его работы всегда отмечают высокими оценками, а следующих проектов ждут с нетерпением. Поэтому его мнение относительно лучших фильмов года однозначно важно представителям и ценителям киноиндустрии.

Традиционно в конце года популярные иностранные издания, а также знаменитые писатели, режиссеры и актеры высказывают свое мнение относительно представленных премьер. Так, поговорить о своей отрасли решил и Квентин Тарантино.

Работник сайта Ace Awards Эрик Уэбер пообщался с культовым режиссером, который рассекретил ему тройку любимых фильмов за 2019 год. Поскольку Тарантино настоящий ценитель хорроров, то две из трех картин были из жанра "ужасы". Так, в его список попала экранизация Кинга "Доктор Сон", лента "Хищники" Александра Ажа и нашумевший фильм "Ирландец" Мартина Скорсезе.

Напомним, что студия Disney представила трейлер фильма Эриксона Кора "Того", в основе которого лежит реальная история. Главную роль в картине исполнил Уиллем Дефо, получивший почетного "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале. Помимо Дефо в ленте снялись Джулианна Николсон, Кристофер Хейердал и Майкл Гэстон.