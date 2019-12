Еще одна принцесса Диснея в полноценном фильме: появился постер киноадаптации мультфильма "Мулан" (Фото)

Студия Walt Disney после презентации дебютного тизера опубликовала постер экранизации мультфильма 1998 года "Мулан". Также в ближайшие дни должен выйти новый трейлер.

Главную роль в фильме исполняет китайская актриса Лю Ифэй, которая ранее поддержала силовые действия полиции Гонконга в отношении протестующих граждан. В ответ на это в социальных сетях начали распространяться призывы к бойкоту предстоящей картины.

Кроме нее, в картине снимались Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, а также Джет Ли в роли Императора. Режиссером выступила Ники Каро.

The official poster for Disney's live action #Mulan. Check back tomorrow for an all new trailer. pic.twitter.com/xrnRQNNyXn

— (@RottenTomatoes) 4 декабря 2019 г.