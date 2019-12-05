Скачать
Четверг, 05.12.2019
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
Антимонопольный комитет обязал АЗС снизить цены на бензин
Антимонопольный комитет обязал АЗС снизить цены на бензин
Биатлон: где и когда смотреть гонку 5 декабря
Биатлон: где и когда смотреть гонку 5 декабря
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)

Еще одна принцесса Диснея в полноценном фильме: появился постер киноадаптации мультфильма "Мулан" (Фото)

Еще одна принцесса Диснея в полноценном фильме: появился постер киноадаптации мультфильма "Мулан" (Фото)
14:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 26 марта 2020 года.

Студия Walt Disney после презентации дебютного тизера опубликовала постер экранизации мультфильма 1998 года "Мулан". Также в ближайшие дни должен выйти новый трейлер.

Главную роль в фильме исполняет китайская актриса Лю Ифэй, которая ранее поддержала силовые действия полиции Гонконга в отношении протестующих граждан. В ответ на это в социальных сетях начали распространяться призывы к бойкоту предстоящей картины.

Кроме нее, в картине снимались Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, а также Джет Ли в роли Императора. Режиссером выступила Ники Каро.

В сети появился первый украинский трейлер к фильму "007: Не время умирать" (Видео)

Сюжет повествует о Хуа Мулан ― старшей дочери почетного китайского воина. Когда император приказывает каждой семье отправить на службу по одному солдату, Мулан решает идти на войну вместо больного отца, притворившись мужчиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Дисней, Walt Disney, Мультфильм, Полнометражный фильм, Анимация, Постер, Киноадаптация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
05 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Штрафы за &quot;евробляхи&quot;: в Раде приняли важное решение
Штрафы за евробляхи: в Раде приняли важное решение
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь