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В сети появился первый украинский трейлер к фильму "007: Не время умирать" (Видео)

В сети появился первый украинский трейлер к фильму "007: Не время умирать" (Видео)
17:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Премьера фильма "007: Не время умирать" не за горами, подтверждают создатели фильма.

Уже вскоре на большой мировой и украинский экран выйдет долгожданный фильм о приключениях любимого секретного агента 007. На днях они презентовали дебютный официальный тизер, а сегодня, 4 декабря, в сети появился первый украинский трейлер к 25-му фильму о Джеймсе Бонде.

Дэниел Крейг, который таки в последний раз сыграл роль культового агента Джеймса Бонда, появился в первом украинском трейлере к фильму "007: Не время умирать". Напомним, на днях британский актер лично заявил и тем самым подтвердил слухи, что он в последний раз вернулся к роли секретного шпиона.

Как известно, фильм "007: Не время умирать" снят по мотивам произведений Яна Флеминга. Он станет 25-й лентой о спецагенте МИ-6. Первые наброски по проекту появились в 2016 году, однако идея находилась в стадии разработки несколько лет из-за постоянной смены состава съемочной команды. Однако, в конце концов, режиссером фильма утвердили Кэри Фукунага, который работает над его выпуском. 

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По сюжету, Джеймс Бонд, который является секретным агентом 007, решил отдохнуть от бешеного ритма жизни. Чтобы насладиться покоем, он отправился на Ямайку. Однако и в теплых краях агента 007 найдут его коллеги, если им понадобится его помощь. Феликс Лейтер из ЦРУ рассказывает Джеймсу Бонду подробности исчезновения одного ученого и просит принять участие в расследовании. Тот, несмотря на нежелание присоединяться к команде и браться за новое дело, соглашается помочь давнему знакомому.

Премьера фильма в Украине запланирована на 9 апреля 2020 года.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Украинский трейлер, 007: Не время умирать.
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