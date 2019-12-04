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Новогодний подарок от Netflix: названа дата выхода сериала "Дракула"

Новогодний подарок от Netflix: названа дата выхода сериала "Дракула"
15:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Стало известно, когда мини-сериал "Дракула" от создателей Шерлока выйдет на большой экран.

Мини-сериал о широко известном вампире Дракуле получил очередную экранизацию. Над новыми эпизодами работали телеканал BBC и стриминговая компания Netflix. Так, после публикации первого тизера создатели рассекретили дату выхода сериала.

Первый тизер к мини-сериалу "Дракула", который будет состоять всего из трех эпизодов, появился в сети в конце октября.

После этого создатели ленты еще около месяца держали интригу, не называя дату выхода. Однако за месяц до премьеры представители ВВС решили рассекретить премьеру.

На странице BBC One в твиттере появилось сообщение, в котором создатели признались, что сериал "Дракула" будет доступен к просмотру уже 1 января 2020 года.

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Напомним, что в сюжет трех эпизодов положены события из книги ирландского писателя Брэма Стокера, которая вышла в 1897 году. Главная роль в новой экранизации досталась Класу Бангу.

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Сериал, Дракула, Netflix.
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