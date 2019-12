Новогодний подарок от Netflix: названа дата выхода сериала "Дракула"

Мини-сериал о широко известном вампире Дракуле получил очередную экранизацию. Над новыми эпизодами работали телеканал BBC и стриминговая компания Netflix. Так, после публикации первого тизера создатели рассекретили дату выхода сериала.

Первый тизер к мини-сериалу "Дракула", который будет состоять всего из трех эпизодов, появился в сети в конце октября.

После этого создатели ленты еще около месяца держали интригу, не называя дату выхода. Однако за месяц до премьеры представители ВВС решили рассекретить премьеру.

Your New Year is gonna suck but never fear... #Dracula, a three day reign of terror, starts 1st January on BBC One and BBC iPlayer. pic.twitter.com/SNuSUjQoEO

— BBC One (@BBCOne) December 3, 2019