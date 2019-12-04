Новогодний подарок от Netflix: названа дата выхода сериала "Дракула"

Новости культуры:Стало известно, когда мини-сериал "Дракула" от создателей Шерлока выйдет на большой экран.

Мини-сериал о широко известном вампире Дракуле получил очередную экранизацию. Над новыми эпизодами работали телеканал BBC и стриминговая компания Netflix. Так, после публикации первого тизера создатели рассекретили дату выхода сериала.

Первый тизер к мини-сериалу "Дракула", который будет состоять всего из трех эпизодов, появился в сети в конце октября.

После этого создатели ленты еще около месяца держали интригу, не называя дату выхода. Однако за месяц до премьеры представители ВВС решили рассекретить премьеру.

Your New Year is gonna suck but never fear... #Dracula, a three day reign of terror, starts 1st January on BBC One and BBC iPlayer. pic.twitter.com/SNuSUjQoEO — BBC One (@BBCOne) December 3, 2019

На странице BBC One в твиттере появилось сообщение, в котором создатели признались, что сериал "Дракула" будет доступен к просмотру уже 1 января 2020 года.

Напомним, что в сюжет трех эпизодов положены события из книги ирландского писателя Брэма Стокера, которая вышла в 1897 году. Главная роль в новой экранизации досталась Класу Бангу.