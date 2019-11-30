Netflix спас от закрытия один из старейших кинотеатров в США (Фото)

Новости культуры:Netflix планирует показывать в The Paris Theatre только фильмы собственного производства.

Стриминговый сервис Netflix взял в аренду сроком на 10 лет старейший однозальный кинотеатр Нью-Йорка - The Paris Theatre и тем самым спас его от закрытия. Об этом сообщает Deadline.

The Paris Theatre находится недалеко от Центрального парка и начал работу в 1948 году. Изначально в нем показывали только французские фильмы, однако со временем расширили репертуар, включив в него авторское кино из других стран.

В августе 2019 года кинотеатр объявил о закрытии. Но Netflix договорился с владельцем здания, чтобы показать в нем фильм Ноа Баумбаха "Брачная история" с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. После этого сервис объявил, что подписал договор аренды кинотеатра и теперь он продолжит работу. Условия сделки не разглашаются.

We’re beyond thrilled to announce that the doors to New York’s iconic Paris Theatre will remain open! pic.twitter.com/m5K0MZQz16 — (@NetflixFilm) 25 ноября 2019 г.

"У 71-летнего кинотеатра Paris богатое наследие, он остается местом для уникального кинематографического опыта. …Мы невероятно гордимся тем, что сохранили это историческое нью-йоркское место, чтобы оно могло оставаться домом для любителей кино", — сказал директор по контенту Netflix Тед Сарандос.

Netflix планирует показывать в Paris только фильмы собственного производства. Для компании это довольно выгодное вложение. Например, известно, что Мартин Скорсезе хотел выпустить в прокат "Ирландца", но Netflix не смог договориться с двумя крупнейшими киносетями страны — они требовали права на эксклюзивный показ, что невозможно, потому что тогда бы подписчики сервиса не смогли сразу увидеть картину.

Имея в распоряжении собственный кинозал, стрим-сервис также сможет продвигать свои фильмы на "Оскар", обязательным условием для номинации на который является кинотеатральный прокат в США. А владение кинотеатром позволит прокатывать фильмы столько, сколько нужно, при этом не задерживая их выход на сервисе.