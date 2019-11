Netflix спас от закрытия один из старейших кинотеатров в США (Фото)

Стриминговый сервис Netflix взял в аренду сроком на 10 лет старейший однозальный кинотеатр Нью-Йорка - The Paris Theatre и тем самым спас его от закрытия. Об этом сообщает Deadline.

The Paris Theatre находится недалеко от Центрального парка и начал работу в 1948 году. Изначально в нем показывали только французские фильмы, однако со временем расширили репертуар, включив в него авторское кино из других стран.

В августе 2019 года кинотеатр объявил о закрытии. Но Netflix договорился с владельцем здания, чтобы показать в нем фильм Ноа Баумбаха "Брачная история" с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. После этого сервис объявил, что подписал договор аренды кинотеатра и теперь он продолжит работу. Условия сделки не разглашаются.

We’re beyond thrilled to announce that the doors to New York’s iconic Paris Theatre will remain open! pic.twitter.com/m5K0MZQz16

