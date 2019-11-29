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Продюсер "Симпсонов" прокомментировал слухи о закрытии сериала

Продюсер "Симпсонов" прокомментировал слухи о закрытии сериала
21:45 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:У создателей сериала нет планов закрывать проект даже после выхода 32 сезона.

Сценарист и продюсер сериала "Симпсоны" Аль Жан опроверг информацию о закрытии сериала.

Ранее информацию о закрытии "Симпсонов" распространил композитор Дэнни Эльфман. По словам Аль Жана, создатели уже работают над новым сезоном шоу.

"При всем уважении к мистеру Эльфману, но мы работаем над 32 сезоном, который стартует в 2020 году, и у нас нет планов закрывать сериал после этого", – отметил Жан.

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Напомним, что со стримингового сервиса Disney+ удалили серию "Совершенно безумный папа" мультсериала "Симпсоны" с участием Майкла Джексона. Как сообщает The Hollywood Reporter, вероятно эпизод убрали из-за обвинения его в педофилии.

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Симпсоны, Сериал, Мультфильм, Спрингфилд, The Simpsons.
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