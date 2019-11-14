Из Disney+ убрали эпизод "Симпсонов" с Майклом Джексоном

Новости культуры:Представители студии Disney не прокомментировали, почему серии нет в общем списке.

Со стримингового сервиса Disney+ удалили серию "Совершенно безумный папа" мультсериала "Симпсоны" с участием Майкла Джексона.

Как сообщает The Hollywood Reporter, вероятно эпизод убрали из-за обвинения его в педофилии.

Серию "Совершенно безумный папа" выпустили в 1991 году. В нем Гомер Симпсон ненадолго попадает в психиатрическую больницу, где встречает человека по имени Леон Комповски, который утверждает, что он Майкл Джексон. Этого персонажа и озвучил сам Джексон.

В Disney не прокомментировали удаление эпизода из сервиса.

В марте 2019 года этот эпизод сняли с эфира из-за обвинения Джексона в педофилии после выхода документального фильма "Оставляя Неверленд".