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Попал в скандал: что не так с мультфильмом "Холодное сердце 2"

Попал в скандал: что не так с мультфильмом "Холодное сердце 2"
17:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Феминистки выступают против мультфильма "Холодное сердце 2".

Неделю назад мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в мировой прокат, однако его дебют на большом экране начался со скандалов. Феминистки со всего мира объединились, выступая против студии Disney и других создателей мультфильма.

Накануне сеть подорвала новость о драке с участием 100 человек, которая случилась на английской премьере "Холодного сердца 2". Сразу же после этого на сайте издания Time появилась информация, что многие феминистки начали выражать недовольством сюжетом и самой героиней – Эльзой.

По их словам, внешний вид смелой блондинки устанавливает так называемые стандарты красоты в мультфильмах Disney. Мол, макияж главной героини был слишком дерзким, а она не смывала его даже во сне.

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Также им не понравились каблуки Эльзы, в которых она проходила не самые легкие испытания. А еще феминистки были недовольны тем, что во второй части "Ледяного сердца" блондинка появилась в непрактичном для путешествий наряде, то есть в платье, а не в брюках.

В сети дошло даже до того, что одна из феминисток создала фотоколлаж, на котором показала, как выглядела бы Эльза, если бы смыла макияж. Взрослый героиня с лицом ребенка – так описали главную героиню зрители мультфильма.

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Мультфильм, Холодное сердце, Холодное сердце 2.
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