Замечательные результаты: "Холодное сердце 2" начинает бить рекорды

Новости культуры:Мультфильм "Холодное сердце 2" установил первый рекорд в прокате.

Кажется, фанаты анимационной картины "Холодное сердце 2" заждались премьеры, поскольку после первой недели проката мультфильм показал очень хорошие результаты.

Премьера "Холодного сердца 2" в мире произошла 20 ноября, а в Украине на день позже – 21 ноября. Однако уже через несколько дней стало известно, что мультфильм вызвал фурор в прокате и поставил первый рекорд после первого уикенда. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

В источнике говорится, что за первый уик-энд "Ледяное сердце 2" собрал 127 миллионов долларов, а это свидетельствует о том, что он показал лучший ноябрьский результат на старте.

В рейтинге самых кассовых фильмов анимационная картина не смогла обогнать только "Суперсемейку", которая собрала 182 миллиона долларов и мультфильмов "В поисках Дори", касса которого превысила 135 миллионов долларов. Однако стоит отметить, что эти ленты вышли на большой экран еще в июне.

Наибольшие кассовые сборы "Ледяное сердце 2" собрал в Китае (53 миллиона долларов), Корее (31,5 миллиона долларов) и Японии (18,2 миллиона долларов). В целом мультфильм стартовал с дебютом на 37 рынках мира.