Эльза и Анна на Голливудской аллее славы: актрисы "Холодного сердца" получили свои звезды

Новости шоу бизнеса:Американские актрисы Идина Мензел и Кристен Белл, которые озвучили персонажей Эльзу и Анну, вместе получили именные награды.

Почетная церемония открытия для коллег по съемочной площадке состоялась одновременно вчера, 19 ноября.

Голливудская аллея славы всегда была и остается почетным и желанным местом для тех, кто работает над индустрией развлечений. На ней запечатлены имена знаменитостей и вымышленных персонажей, которые осуществили большой вклад в развитие кинематографа, музыки и телевидения. Со вчерашнего дня бронзовых звезд на Голливудском бульваре, длиной более чем пять километров, стало больше.

48-летняя Идина Мензел и 39-летняя Кристен Белл вошли в мировую историю кино. Именно их голосами заговорили персонажи мультфильма "Ледяное сердце", который продолжает устанавливать рекордные кассовые сборы. Творения американской кинокомпании Walt Disney Pictures принесло авторам более миллиарда долларов и продолжает восхищать поклонников во всем мире.

Индина Мензел для торжества выбрала роскошное шелковое платье красного цвета. Бывшая актриса театра Кристен Белл появилась на награждении в сдержанном образе: гольфе белого цвета и светлой длинной юбке.

На награждении актрисы, которые дружат и в обычной жизни, были чрезвычайно счастливы: обнимались, поздравляли друг друга и с радостью позировали перед объективами камер.

Наши персонажи повзрослели, их ждут новые приключения и истории. И если вы думаете, что сами за это время изменились и вам не понравится новый мультфильм, то вы очень ошибаетесь! – делилась предчувствиями Кристен Белл накануне выхода второй части "Холодного сердца".

Напомним, что одна из самых ожидаемых премьер года "Холодное сердце 2" состоится уже завтра, 21 ноября.