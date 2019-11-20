Скачать
Среда, 20.11.2019
ФССУ о приостановке выплат больничных: Средства есть, а перечислить их людям мы не можем
ФССУ о приостановке выплат больничных: Средства есть, а перечислить их людям мы не можем
День в ООС: Шестеро раненных
День в ООС: Шестеро раненных
Уайлдер рассказал о главной мотивации в боксе
Уайлдер рассказал о главной мотивации в боксе
Основной глобальный загрязнитель: ученые изучили антропогенный шум
Глобальный загрязнитель: ученые изучили антропогенный шум

Эльза и Анна на Голливудской аллее славы: актрисы "Холодного сердца" получили свои звезды

Эльза и Анна на Голливудской аллее славы: актрисы "Холодного сердца" получили свои звезды
18:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американские актрисы Идина Мензел и Кристен Белл, которые озвучили персонажей Эльзу и Анну, вместе получили именные награды.

Почетная церемония открытия для коллег по съемочной площадке состоялась одновременно вчера, 19 ноября.

Голливудская аллея славы всегда была и остается почетным и желанным местом для тех, кто работает над индустрией развлечений. На ней запечатлены имена знаменитостей и вымышленных персонажей, которые осуществили большой вклад в развитие кинематографа, музыки и телевидения. Со вчерашнего дня бронзовых звезд на Голливудском бульваре, длиной более чем пять километров, стало больше.

48-летняя Идина Мензел и 39-летняя Кристен Белл вошли в мировую историю кино. Именно их голосами заговорили персонажи мультфильма "Ледяное сердце", который продолжает устанавливать рекордные кассовые сборы. Творения американской кинокомпании Walt Disney Pictures принесло авторам более миллиарда долларов и продолжает восхищать поклонников во всем мире.

Индина Мензел для торжества выбрала роскошное шелковое платье красного цвета. Бывшая актриса театра Кристен Белл появилась на награждении в сдержанном образе: гольфе белого цвета и светлой длинной юбке.

На награждении актрисы, которые дружат и в обычной жизни, были чрезвычайно счастливы: обнимались, поздравляли друг друга и с радостью позировали перед объективами камер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

She's a star  Star # 2,682 to be precise. #overthemoon #grateful #hollywoodwalkoffame

Публикация от Idina Menzel (@idinamenzel)

 "Холодное сердце 2": какие приключения ждут Анну и Эльзу (Видео)

Наши персонажи повзрослели, их ждут новые приключения и истории. И если вы думаете, что сами за это время изменились и вам не понравится новый мультфильм, то вы очень ошибаетесь! – делилась предчувствиями Кристен Белл накануне выхода второй части "Холодного сердца".

Напомним, что одна из самых ожидаемых премьер года "Холодное сердце 2" состоится уже завтра, 21 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Холодное сердце, Награда, Аллея славы, Актрисы, Кристен Белл, Идина Мензел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
02 От чего нужно избавиться перед Новым 2020 годом?
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
05 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Помпео собрался в отставку
СМИ: Помпео собрался в отставку
Заместитель Скалецкой подал в отставку
Заместитель Скалецкой подал в отставку
Иванисов погасил судимость, или нет? ГПУ опровергает слова Рябошапки
ГПУ опровергла заявление Рябошапки о судимости Иванисова
Эльза и Анна на Голливудской аллее славы: актрисы &quot;Холодного сердца&quot; получили свои звезды
Эльза и Анна на Голливудской аллее славы: актрисы "Холодного сердца" получили свои звезды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь