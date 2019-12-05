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Четверг, 05.12.2019
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Уиллем Дефо снялся в фильме "Того" на реальных событиях: появился первый трейлер (Фото, Видео)

Уиллем Дефо снялся в фильме "Того" на реальных событиях: появился первый трейлер (Фото, Видео)
16:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера состоится на стриминговом сервисе Disney+ 20 декабря.

Студия Disney представила трейлер фильма Эриксона Кора "Того", в основе которого лежит реальная история.

Главную роль в картине исполнил Уиллем Дефо, получивший почетного "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале. Помимо Дефо в ленте снялись Джулианна Николсон, Кристофер Хейердал и Майкл Гэстон.

Действие приключенческой ленты разворачивается на Аляске в 1925 году. В центре сюжета окажется каюр Леонард Сеппала, которому предстоит спасти целый город от ужасной эпидемии. Поможет ему в этом преданный ездовой пес породы сибирский хаски по кличке Того, вместе с которым они отправятся в опасное путешествие за лекарством.

Речь о знаменитой Великой гонке милосердия, о которой сняли мультфильм "Балто".

Премьера состоится на стриминговом сервисе Disney+ 20 декабря.

Доступен также постер ленты.

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Напомним, что студия Walt Disney после презентации дебютного тизера опубликовала постер экранизации мультфильма 1998 года "Мулан". Также в ближайшие дни должен выйти новый трейлер. Главную роль в фильме исполняет китайская актриса Лю Ифэй, которая ранее поддержала силовые действия полиции Гонконга в отношении протестующих граждан. В ответ на это в социальных сетях начали распространяться призывы к бойкоту предстоящей картины.

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Кино, Фильм, Дисней, Того, Трейлер, Постер, Уиллем Дефо, Балто.
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