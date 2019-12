Уиллем Дефо снялся в фильме "Того" на реальных событиях: появился первый трейлер (Фото, Видео)

Студия Disney представила трейлер фильма Эриксона Кора "Того", в основе которого лежит реальная история.

Главную роль в картине исполнил Уиллем Дефо, получивший почетного "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале. Помимо Дефо в ленте снялись Джулианна Николсон, Кристофер Хейердал и Майкл Гэстон.

Действие приключенческой ленты разворачивается на Аляске в 1925 году. В центре сюжета окажется каюр Леонард Сеппала, которому предстоит спасти целый город от ужасной эпидемии. Поможет ему в этом преданный ездовой пес породы сибирский хаски по кличке Того, вместе с которым они отправятся в опасное путешествие за лекарством.

Речь о знаменитой Великой гонке милосердия, о которой сняли мультфильм "Балто".

Премьера состоится на стриминговом сервисе Disney+ 20 декабря.

Доступен также постер ленты.

The poster for #Togo has arrived!#WillemDafoe. pic.twitter.com/IXlXhqk4d2

— (@OnlyFilmMedia) 5 декабря 2019 г.