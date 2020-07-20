Итальянцы презентовали роскошный спортивный электрокар Bandini Dora (Фото)

Итальянский бренд GFG Style решили возродить забытую марку и представили двухместный люксовый электрический суперкар под названием Bandini Dora.

GFG Style продемонстрировала свой электрический суперкар, выпущенный ограниченным тиражом, Bandini Dora. О новинке сообщает издание New Atlas.

Премьера состоялась на итальянском острове Сардиния.

Отмечается, что на каждой оси автомобиля установлено по электромотору, вместе они производят 400 кВт или 545 л.с. мощности, позволяя ускоряться до первой сотни за 3,3 секунды. Максимальная скорость - 250 км/ч. Электромоторы питаются от батареи на 90 кВт*ч и позволяют покрывать на одном заряде до 450 километров.

Название Bandini происходит от небольшой итальянской спортивной компании, которая существовала в 1946-1992 годах.