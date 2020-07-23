Компания Kia показала свой самый доступный серийный кроссовер (Видео)

Компания Kia опубликовала тизерный видеоролик с серийным кроссовером Sonet, который будет стоить дешевле Seltos.

Кроссовер Kia Sonet, который дебютировал на индийской выставке Auto Expo в начале февраля в статусе концепта, уже готов к производству. Известно, что полностью товарный вариант компания рассекретит 7 августа, а на данный момент местный офис бренда опубликовал небольшое видео.

Заметно, что снаружи серийный "Сонет" похож на концептуальный, хотя в процессе подготовки к конвейеру его лишили выдвижных дверных ручек и соединяющей задние фонари диодной полосы.

Касаемо интерьера то, его по-прежнему держат в секрете. Но все же предполагается, что в оснащение будет добавлен информационно-развлекательный комплекс с тачскрином на 10,25 дюйма.

Отметим, что на индийском рынке данный кроссовер займет третье место – после Seltos и Carnival.

Бензиновые двигатели – 1,2-литровую 83-сильную безнаддувную "четверку" и литровую 120-сильную "турботройку" – он непосредственно позаимствует у родственного Hyundai Venue, заодно прихватив и "умную ручную трансмиссию". 1,5-литровым 115-сильным дизелем должен поделиться местный "Селтос". При этом всем привод во всех случаях будет только передним.

Напомним, американский концерн General Motors решил выпустить более бюджетный вариант своего кроссовера Chevrolet Blazer для китайского рынка.