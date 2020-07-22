Porsche начал тестировать Taycan Cross Turismo

Вторую электрическую модель Porsche ранее видели на тестах в зимних условиях, а также на "Северной петле" Нюрбургринга. Сейчас прототип избавился от камуфляжа, и можно подробно разглядеть будущий кросс-универсал Taycan.

Замаскированные прототипы второй электрической модели Porsche ранее проходили испытания на Нюрбургринге и возле полярного круга.

Последние изображения дают нам лучший взгляд на кросс-версию универсала Taycan, которая должна присоединиться к линейке немецкого бренда в 2021 году.

Этот тестовый мул демонстрирует линию заднего остекления, форму задней части автомобиля, а также переднюю панель, которая, кажется, имеет большое сходство с седаном Taycan.

Однако, начиная с задних дверей, Taycan Cross Turismo приобретает уникальный внешний вид, аналогично Panamera и Panamera Sport Turismo.

Среди элементов дизайна, отличающих Taycan Cross Turismo от четырехдверного брата, — длинная крыша и задняя дверь с более крутым углом, и оба элемента направлены на увеличение грузового пространства. Этот прототип также имеет спортивные рейлинги на крыше, что должно обеспечить еще большую практичность, а пластиковая окантовка колесных арок обещает дополнительную защиту.

Производственная версия новой модели основана на концепции Mission E Cross Turismo, представленной на автосалоне в Женеве в 2018 году. Дополнительный дорожный просвет этой концепции, призванный обеспечить автомобилю умеренную проходимость в сочетании с полным приводом, похоже, переносится в серийную версию.

Porsche Taycan Cross Turismo, скорее всего, получит пересмотренное шасси, в котором больше внимания будет уделяться комфорту и улучшенным внедорожным возможностям, хотя вряд ли клиренс достигнет высоты флагманских внедорожников Porsche.

Во всем остальном он будет идентичен седану Taycan, включая линейку его моторов, которая состоит из 523-сильного двигателя в версии 4S, 671-сильного - в Turbo и 751-сильного - в Turbo S.