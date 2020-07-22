"Растянутый" Chevrolet Blazer выпустили в бюджетной версии

Автопроизводитель Chevrolet решил выпустить бюджетную модификацию удлиненного Blazer.

Американский концерн General Motors решил выпустить более бюджетный вариант своего кроссовера Chevrolet Blazer для китайского рынка.

Как известно, что на рынке Поднебесной автомобиль продается с удлиненным кузовом.

Более доступная версия получит только 5 посадочных мест в салоне, а также лишится некоторых опций. GM пошел на такой шаг для выдерживания конкуренции с бюджетными машина китайского рынка.

Габариты Chevrolet Blazer в Китае составляют 4999х1953х1727 мм, а расстояние между осями достигает 2 863 мм. Под капотом авто скрывается 2,0-литровый турбомотор с мощностью 230 л.с., который работает в паре с современной 9АКПП.

В салоне Chevrolet Blazer отметим наличие современной мультимедийной системы с большим тачскрином и «парящим» эффектом, полностью цифровой приборной панели, а также эффектной панорамной крыши и люка с электроприводом.

Спортивный RS-обвес, а также тонированные колесные диски и головная оптика доступны уже в базовой версии.