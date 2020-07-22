"Растянутый" Chevrolet Blazer выпустили в бюджетной версии

Американский концерн General Motors решил выпустить более бюджетный вариант своего кроссовера Chevrolet Blazer для китайского рынка.
Как известно, что на рынке Поднебесной автомобиль продается с удлиненным кузовом.
Более доступная версия получит только 5 посадочных мест в салоне, а также лишится некоторых опций. GM пошел на такой шаг для выдерживания конкуренции с бюджетными машина китайского рынка.
Габариты Chevrolet Blazer в Китае составляют 4999х1953х1727 мм, а расстояние между осями достигает 2 863 мм. Под капотом авто скрывается 2,0-литровый турбомотор с мощностью 230 л.с., который работает в паре с современной 9АКПП.
В салоне Chevrolet Blazer отметим наличие современной мультимедийной системы с большим тачскрином и «парящим» эффектом, полностью цифровой приборной панели, а также эффектной панорамной крыши и люка с электроприводом.
Спортивный RS-обвес, а также тонированные колесные диски и головная оптика доступны уже в базовой версии.