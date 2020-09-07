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На автосалоне в Пекине представят несколько новинок Nissan
На автосалоне в Пекине представят несколько новинок Nissan

На автосалоне в Пекине представят несколько новинок Nissan

На автосалоне в Пекине представят несколько новинок Nissan
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф avtodream.org
Международный автосалон в Пекине откроет свои двери уже 26 сентября для широкой публике.

На первом в этом году международном автосалоне, который пройдет в Пекине, компания Nissan представит последние инновации, продукты и технологии, а также привезет кроссовер Nissan Ariya.

Также на стенде Nissan разместится Nissan GT-R50 от Italdesign - это модель ограниченной серии, созданная в результате первой совместной разработки Nissan и Italdesign.

Nissan GT-R50 от Italdesign, сочетающий в себе мощность и артистизм, был создан в ознаменование 50-летия со дня рождения Nissan GT-R.

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Кроме того, компания представит несколько моделей, в том числе X-Trail и Quashqai, с интелектуальной технологией ProPilot - системой автономного вождения на автомагистралях.

Помимо этого, компания создала зону для ознакомления с новейшими технологиями Nissan Intelligent Mobility. Посетители могут сесть на симулятор и получить удовольствие от вождения, испытав новейшие технологии связи, электрификации и безопасности Nissan.

Как сообщалось ранее, популярный паркетник Nissan Kicks обновился.

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Китай, Пекин, Nissan, Авто.

Автор:

Телеграф
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