Популярный паркетник Nissan Kicks обновился

Уже в ближайшем будущем общественности будет доступна обновленная вариация Nissan Kicks.

Производитель несмотря на тяжелое финансовое положение не откладывает дебют самого доступного паркетника Kicks из собственного модельного ряда. Старт продаж состоится в конце текущего - начале следующего года.

Обновление подкралось к модели Nissan Kicks, которая на данный момент активно продается. Представительство компании не давало никаких комментариев насчет точного списка доработок для США.

На глобальном рынке обновление уже произошло, привнеся в Nissan Kicks немного свежих красок. Это позволяет хотя бы немного оценить курс дизайнеров. Кроссовер начального уровня приехал на американский рынок в 2018 году. Соответственно обновление уже должно появиться, и сейчас работа над ним находится в разгаре. Ожидаемы доработки внешнего вида по классической схеме: игра с бамперами и оптикой, а прочим моментам дизайнеры обычно не уделяют много внимания.

С момента дебюта Nissan Kicks выделяли тонкая передняя оптика, большая фальшрешетка радиатора и особые задние фонари, а также оригинальный дизайн колесных дисков. В салоне ожидается обновленная мультимедийная система. Чтобы разграничить комплектации и придать немного индивидуальности, производитель намеревается поиграться с цветовыми решениями салона. Возможно покажутся даже новые варианты отделки.

Пока не идет речи о наличии гибридной силовой установки Nissan e-Power. Первые новости о Nissan Kicks 2021 модельного ожидаются как раз от Nissan USA. В дилерских центрах новинка окажется ближе к следующему году.

Как сообщалось ранее, обновленный Nissan Qashqai попал в объективы СМИ.