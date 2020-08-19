Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
Лукашенко утвердил новый состав беларусского правительства
Лукашенко утвердил новый состав беларусского правительства
Куман: Барселона – клуб моей мечты
Куман: Барселона – клуб моей мечты
Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу" и завершении актерской карьеры (Видео)
Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу"

Популярный паркетник Nissan Kicks обновился

Популярный паркетник Nissan Kicks обновился
Обновлено 22:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Уже в ближайшем будущем общественности будет доступна обновленная вариация Nissan Kicks.

Производитель несмотря на тяжелое финансовое положение не откладывает дебют самого доступного паркетника Kicks из собственного модельного ряда. Старт продаж состоится в конце текущего - начале следующего года.

Обновление подкралось к модели Nissan Kicks, которая на данный момент активно продается. Представительство компании не давало никаких комментариев насчет точного списка доработок для США.

На глобальном рынке обновление уже произошло, привнеся в Nissan Kicks немного свежих красок. Это позволяет хотя бы немного оценить курс дизайнеров. Кроссовер начального уровня приехал на американский рынок в 2018 году. Соответственно обновление уже должно появиться, и сейчас работа над ним находится в разгаре. Ожидаемы доработки внешнего вида по классической схеме: игра с бамперами и оптикой, а прочим моментам дизайнеры обычно не уделяют много внимания.

Volkswagen тизерит электрокар ID.4: новые изображения (Фото)
Volkswagen тизерит электрокар ID.4: новые изображения (Фото)Читать полностью

С момента дебюта Nissan Kicks выделяли тонкая передняя оптика, большая фальшрешетка радиатора и особые задние фонари, а также оригинальный дизайн колесных дисков. В салоне ожидается обновленная мультимедийная система. Чтобы разграничить комплектации и придать немного индивидуальности, производитель намеревается поиграться с цветовыми решениями салона. Возможно покажутся даже новые варианты отделки.

Пока не идет речи о наличии гибридной силовой установки Nissan e-Power. Первые новости о Nissan Kicks 2021 модельного ожидаются как раз от Nissan USA. В дилерских центрах новинка окажется ближе к следующему году.

Как сообщалось ранее, обновленный Nissan Qashqai попал в объективы СМИ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Nissan, Авто, Nissan Kicks.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Обратился к рабочим, я тоже так делал": Горбачев назвал ошибку Лукашенко
03 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
04 "Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль
05 "Желаю им всего наилучшего": исполнитель роли Морфиуса рассказал, почему не участвует в съемках четвертой части "Матрицы"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Европейский совет ввведет санкции против Беларуси
Европейский совет ввведет санкции против Беларуси
Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах
Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах
Штаб ООС: оккупанты единожды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: оккупанты единожды нарушали "тишину"
Опубликованы новые фото будущих моделей iPhone 12 в чехлах (Фото)
Опубликованы новые фото будущих моделей iPhone 12 в чехлах (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь