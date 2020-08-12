Обновленный Nissan Qashqai попал в объективы СМИ (Фото)

Следующее поколение Nissan Qashqai сфотографировали во время тестов.

Nissan продолжает тестирование кроссовера Qashqai следующего поколения на дорогах общего пользования. Свежие снимки прототипа позволяют рассмотреть несколько новых деталей.

Кузов автомобиля до сих пор тщательно обтянут пленкой, скрывающей облик от любопытных глаз. Что и говорить, если маскировка нанесена даже на колесные диски. Но и в таком виде можно узнать несколько подробностей.

На месте осталась фирменная V-образная передняя решетка. Фронтальная часть в целом напоминает свежее поколение Nissan X-Trail. А вот оформление задней части будет оригинальным: это видно по пластике задка и конфигурации фонарей, проглядывающей через камуфляж.

Говорить о салоне преждевременно: фотограф лишь единожды пытался сфотографировать внутреннее убранство, но оно тоже скрывается под пленкой. Козырек над приборной панелью напоминает таковой на новом X-Trail. Вполне вероятно, что интерьеры смежных моделей будут оформлены в едином стиле.

В Европе Qashqai лишится дизельных версий, зато получит сразу две гибридные, бензиново-электрические. Одна из них будет основана на фирменной системе ePower: она задействует бензиновый ДВС в качестве генератора, а в движение приводится электромотором и батареями. Схему второго гибрида Nissan подсмотрит у Mitsubishi. Детали пока держатся в секрете, но наверняка предусмотрят возможность подзарядки от розетки.

При этом Qashqai не поддержит современный тренд и не будет доступен в виде электромобиля: теперь у Ниссана есть отдельный электрический кроссовер Nissan Ariya.