Maserati представил мощнейшие седаны в своей истории: Ghibli и Quattroporte включены в линейку Trofeo (Фото)

Отныне Maserati предлагает под вывеской Trofeo целую линейку "заряженных" моделей: к кроссоверу Levante присоединились седаны Ghibli и Quattroporte.

Двое новичков получили битурбомотор V8 3.8 (588 л.с., 730 Н•м), который обозначается кодом F154 AQ и производится на заводе Ferrari.

Maserati Ghibli Trofeo развивает 100 км/ч за 4,3 секунды, более тяжелый Quattroporte Trofeo - за 4,5 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях составляет 326 км/ч. Самый быстрый из троицы - полноприводный Levante Trofeo: он разгоняется до ста за 4,1 секунды (или 3,9, если машина не предназначена для Европы, Северной Америки, Кореи, Китая, Японии и Индии).

Relive the rush of untamed power and trailblazing performance.

