Ghibli и Quattroporte: новые седаны Maserati получат версию Trofeo (Фото)

Maserati анонсировала появление спортивных модификаций седанов Ghibli и Quattroporte, которые получат название Trofeo.

В компании этот процесс и то, что получится в итоге, называют The Art of Fast - "искусство быстроты".

На днях был опубликован тизер семейства "заряженных" моделей, а также объявлена дата дебюта - 10 августа.

Get ready for The Art of Fast.

The new Trofeo line up premieres on August 10th 2020.

— Maserati (@Maserati_HQ) July 27, 2020