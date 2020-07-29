Новая решетка и полный привод: Chevrolet обновила свой пикап Colorado

Модернизированный Chevrolet S10 обзавёлся новой решёткой радиатора и передним бампером с серебристой накладкой. При этом топовый вариант High Country получит оригинальное оформление передней части и чёрный декор.
В салоне Chevrolet S10 после рестайлинга появится модернизированная медиасистема с 8-дюймовым экраном и точкой доступа, которая имеет мощность сигнала в 12 раз выше, чем у стандартного смартфона. Кроме того, новая мультимедиа может обновляться дистанционно, а также поддерживать работу приложений Apple CarPlay и Android Auto.
В силовую линейку пикапа Chevrolet S10 входят те же моторы. Речь идёт о 2,5-литровом бензиновом двигателе SIDI Flex, который выдаёт порядка 200 л.с. и 2,8-литровом турбодизеле мощностью также 200 л.с.
Последнему агрегату от разработчиков достался новый турбокомпрессор. В паре с силовыми установками может работать «механика» либо 6-скоростной «автомат».
Также в арсенале пикапа есть задний либо жестко подключаемый полный привод.