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Новая решетка и полный привод: Chevrolet обновила свой пикап Colorado

Новая решетка и полный привод: Chevrolet обновила свой пикап Colorado
17:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Месяц назад компания Chevrolet обновила пикап Colorado для рынка США, а теперь рестайлинг пережила модель и для Южной Америки.

Модернизированный Chevrolet S10 обзавёлся новой решёткой радиатора и передним бампером с серебристой накладкой. При этом топовый вариант High Country получит оригинальное оформление передней части и чёрный декор.

В салоне Chevrolet S10 после рестайлинга появится модернизированная медиасистема с 8-дюймовым экраном и точкой доступа, которая имеет мощность сигнала в 12 раз выше, чем у стандартного смартфона. Кроме того, новая мультимедиа может обновляться дистанционно, а также поддерживать работу приложений Apple CarPlay и Android Auto.

В силовую линейку пикапа Chevrolet S10 входят те же моторы. Речь идёт о 2,5-литровом бензиновом двигателе SIDI Flex, который выдаёт порядка 200 л.с. и 2,8-литровом турбодизеле мощностью также 200 л.с.

Последнему агрегату от разработчиков достался новый турбокомпрессор. В паре с силовыми установками может работать «механика» либо 6-скоростной «автомат».

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Также в арсенале пикапа есть задний либо жестко подключаемый полный привод.

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Автомобиль, Chevrolet, Авто.

Автор:

Телеграф
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