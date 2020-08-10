Hongqi E-HS9: компания официально представила электрический внедорожник (Фото)

Китайский концерн FAW, которому принадлежит компания Hongqi, рассекретила новый внедорожник класса люкс, который получил название HongQi E-HS9.

HongQi E-HS9 - первый флагманский внедорожник класса люкс, который получил электрические агрегаты. Модель стала флагманской в линейке марки.

Дизайн модели уже перестал быть секретом, так как автомобиль показали журналистам еще в прошлом месяце. Внедорожник получил оригинальный внешний вид в китайском стиле.

Производитель предлагает для кроссовера двухцветную окраску кузова, а также 21- или 22-дюймовые колеса на выбор.

Экстерьер китайского внедорожника проектировал бывший дизайнер британского производителя Жиль Тейлор. В отделке салона новинки были использованы только натуральные высококачественные материалы. Кроме того, внутри установлены три жидкокристаллических экрана.

В длину E-HS9 достигает 5209 миллиметров, в ширину - 2010 миллиметров, в высоту - 1731 миллиметр, а колесная база составляет 3110 миллиметров.

На внедорожник Е-HS9 ставят два электромотора мощностью 218 л.с., а в топовой версии - мощностью 218 сил спереди и 333 сзади.

Аккумулятор в обоих случаях один и тот же - емкостью 92,4 кВт·ч. Его хватает на 500-600 километров. Заявленный разгон до сотни - четыре секунды.

До "сотни" электрический внедорожник разгоняется за четыре секунды. На одной зарядке модель может проехать 500 километров.

Как сообщалось ранее, Hongqi планируют начать выпуск электрокара E115 в Гонконге.