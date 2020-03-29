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Hongqi планируют начать выпуск электрокара E115 в Гонконге

Hongqi планируют начать выпуск электрокара E115 в Гонконге
21:26 Сегодня Телеграф avtodream.org

Решение компании является амбициозной целью, учитывая снижение спроса на электромобили в Китае.

Конкретная дата запуска нового автомобиля не была объявлена, но китайская Auto163 утверждает, что Hongqi намерена построить 51 500 единиц в первые шесть месяцев производства.

Hongqi E115 был впервые показан на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году, прежде чем отпраздновать свою европейскую премьеру на автосалоне во Франкфурте.

Тем не менее, продемонстрированный автомобиль был только концептом, и мы еще не увидели окончательную серийную модель. По всей вероятности, это будет очень похоже на концепт. Дизайн от Жиля Тейлора, который работал в Rolls-Royce.

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Он будет иметь длину 5160 мм, ширину 1730 мм с колесной базой 3250 мм.

Питание E115 будет производиться парой электродвигателей, один из которых будет приводить в движение передние колеса мощностью 218 л.с. и 350 Нм, а второй будет приводить в движение задний мост и производить 299 л.с. и 420 Нм, которые по сообщениям позволит ему разогнаться до 100 км / ч в течение 4 секунд.

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Китай, Производство, Гонконг, Выпуск, Hongqi, Hongqi E115, Электрокал.
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