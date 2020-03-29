Hongqi планируют начать выпуск электрокара E115 в Гонконге

Решение компании является амбициозной целью, учитывая снижение спроса на электромобили в Китае.

Конкретная дата запуска нового автомобиля не была объявлена, но китайская Auto163 утверждает, что Hongqi намерена построить 51 500 единиц в первые шесть месяцев производства.

Hongqi E115 был впервые показан на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году, прежде чем отпраздновать свою европейскую премьеру на автосалоне во Франкфурте.

Тем не менее, продемонстрированный автомобиль был только концептом, и мы еще не увидели окончательную серийную модель. По всей вероятности, это будет очень похоже на концепт. Дизайн от Жиля Тейлора, который работал в Rolls-Royce.

Он будет иметь длину 5160 мм, ширину 1730 мм с колесной базой 3250 мм.

Питание E115 будет производиться парой электродвигателей, один из которых будет приводить в движение передние колеса мощностью 218 л.с. и 350 Нм, а второй будет приводить в движение задний мост и производить 299 л.с. и 420 Нм, которые по сообщениям позволит ему разогнаться до 100 км / ч в течение 4 секунд.