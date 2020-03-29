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Не выгодно: Mercedes-Benz официально заявили об отказе от кабриолетов

Не выгодно: Mercedes-Benz официально заявили об отказе от кабриолетов
18:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Выпуск кабриолетов, по мнению производителей, на сегодняшний день является не настолько выгодным.

Руководители немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz официально заявили о том, что планируют отказаться от выпуска моделей S-Class, направив силы на создание новых электрифицированных моделей.

Именно поэтому, они готовы отказаться от их создания, уделив внимание сборке и выпуску полноценных электрифицированных машин, которые становятся все более востребованными на мировом рынке.

Оптимизация модельного ряда поможет руководителям концерна поддержать оптимальный баланс востребованности выпускаемых машин на мировом рынке.

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Не исключено, что проведение оптимизации будет постепенным для того, чтобы не было резких перепадов в потребительском спросе.

Так, разработка и начало производства различных электрокаров будет постепенным, чтобы люди могли привыкнуть к ним и стали проявлять свой интерес с данным моделям.

Напомним, компания Mercedes объявила о том, что готова к трудным временам. Губительные для многих сфер нашей жизни события, вызванные вспышкой коронавируса сделали свое дело и в автомобильной промышленности.

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Все по теме:

Mercedes, Mercedes-Benz, S-Class, Кабриолеты, Электрокары.
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