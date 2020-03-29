Не выгодно: Mercedes-Benz официально заявили об отказе от кабриолетов

Выпуск кабриолетов, по мнению производителей, на сегодняшний день является не настолько выгодным.

Руководители немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz официально заявили о том, что планируют отказаться от выпуска моделей S-Class, направив силы на создание новых электрифицированных моделей.

Именно поэтому, они готовы отказаться от их создания, уделив внимание сборке и выпуску полноценных электрифицированных машин, которые становятся все более востребованными на мировом рынке.

Оптимизация модельного ряда поможет руководителям концерна поддержать оптимальный баланс востребованности выпускаемых машин на мировом рынке.

Не исключено, что проведение оптимизации будет постепенным для того, чтобы не было резких перепадов в потребительском спросе.

Так, разработка и начало производства различных электрокаров будет постепенным, чтобы люди могли привыкнуть к ним и стали проявлять свой интерес с данным моделям.

Напомним, компания Mercedes объявила о том, что готова к трудным временам. Губительные для многих сфер нашей жизни события, вызванные вспышкой коронавируса сделали свое дело и в автомобильной промышленности.