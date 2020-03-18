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Компания Mercedes объявила о том, что готова к трудным временам

Компания Mercedes объявила о том, что готова к трудным временам
15:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com

Различные компании уже приняли меры для обеспечения безопасности своих работников.

Губительные для многих сфер нашей жизни события, вызванные вспышкой коронавируса сделали свое дело и в автомобильной промышленности.

Итало-американский концерн FCA закрывает почти все свои европейские заводы, а немецкий VW Group приостанавливает производство автомобилей на ближайшие две недели.

Американский Ford также объявил о закрытии своего завода в Валенсии, где трое рабочих получили диагноз COVID-19 (короновирус). Профсоюз работников автомобильной промышленности США (UAW) настаивает на двухнедельной остановке абсолютно всех заводов в США.

Поскольку из-за эпидемии нарушена логистика, цепочки поставок, автомобильный бизнес в США сталкивается с большими финансовыми проблемами.

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Представительство Mercedes-Benz в США признает эту проблему и обратилось по электронной почте к своим дилерам. Генеральный директор Николас Спикс даже цитировал легендарного Уинстона Черчилля в упомянутом электронном письме. 

"Уинстон Черчилль однажды сказал: Если вы идете через ад ……. ПРОДОЛЖАЙТЕ!", - писал господин Спикс дилерам в США. "Задача, стоящая перед нами состоит именно в том, что мы, все мы, собираемся сделать: продолжать идти дальше несмотря на сложности".

Он также изложил планы относительно работы дилерских центром компании в США. Дилерам также будет предоставлена базовая выплата за проданное в марте транспортное средство, даже без учета квоты продаж.

Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) рассмотрит вопрос об отсрочке основных платежей, связанных с кредитами на недвижимость и капитальные займы, на срок до 90 дней, в то время как платежи клиентов могут быть отложены на срок до 90 дней в каждом конкретном случае.

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Автомобили, Mercedes, Авто, Коронавирус, Компания Mercedes, Автомобильные компании, Covid-19.
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