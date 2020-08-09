Дешевый аналог Renault Koleos вышел в продажу

Китайский автопроизводитель Dongfeng начал продажи обновленной версии кроссовера T5.

Внешний вид паркетника сильно смахивает на Renault Koleos последнего поколения. Габаритные размеры кросса составляют 4,55 м в длину, 1,825 м в ширину и 1,725 м в высоту, при этом межосевое расстояние достигает 2,72 м.

Моторная гамма состоит из двух турбированных силовых агрегатов - базовый при 1,5-литровом объеме способен выдавать 150 л.с., а более мощный 1,6-литровый двигатель имеет отдачу в 204 л.с.

Обновленный паркетник способен похвастаться более дорогостоящими отделочными материалами, лучшей шумоизоляцией и современной информационно-развлекательной системой с большим планшетом по вертикали.

Стартовая комплектация автомобиля стоит совсем недорого - 69 900 юаней, что в переводе на украинские деньги составляют около 278 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, китайская фирма Dongfeng представила новую версию своего пикапа Ruijing 6.