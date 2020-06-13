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"Бюджетный Mercedes-Benz X-Кlassе": Dongfeng выпустила новый пикап

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"Бюджетный Mercedes-Benz X-Кlassе": Dongfeng выпустила новый пикап
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter
Китайская фирма Dongfeng представила новую версию своего пикапа Ruijing 6.

Модификация, получившая название Offroad Edition, предназначена для езды по тяжёлому бездорожью. От стандартных версий она отличается силовыми бамперами, чёрными колёсами и решёткой радиатора, развитым защитным обвесом, мощной дугой безопасности, а также усиленной защитой днища.

Под капотом Ruijing 6 Offroad Edition установлен 163-сильный турбодизель объёмом в 2,3, отличающийся высокой экономичностью. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат» и система полного привода с подключаемым передним мостом.

Есть также вариант, оснащённый 158-сильным атмосферным бензомотором объёмом в 2,4 л., работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой».

В штатное оснащение пикапа входят цифровая "приборка", светодиодная оптика, 2-зонный климат-контроль и много чего ещё.

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Продажи Ruijing 6 Offroad Edition в Китае начнутся в июле нынешнего года. Стоимость пикапа — от 20 200 долларов по текущему курсу, что в несколько раз меньше, чем просят за самую доступную версию Mercedes-Benz X-Кlassе.

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Автомобиль, Авто, DongFeng.

Автор:

Телеграф
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