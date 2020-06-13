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BMW представила новый кроссовер: что о нем известно

BMW представила новый кроссовер: что о нем известно
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter
Знаменитая баварская фирма провела презентацию гибридного кроссовера BMW X5 xDrive45e PHEV.

Основу силового нового BMW составил 3-литровый 6-цилиндровый бензомотор, которому помогает электродвигатель. Суммарная мощность составляет 389 л. с., а крутящий момент — 600 Нм.

Трансмиссией гибридомобилю служат 8-диапазонный «автомат» Sport Steptronic и фирменная система полного привода xDrive. Кроссовер имеет 3 режима езды — Hybrid, Electric и Sport, которые переключаются одной кнопкой.

Энергозапас аккумуляторной батареи нового гибридомобиля составляет 24 кВт/ч. Это позволяет проехать на электротяге 30 миль (48 км), разгоняясь при этом до 135 км/ч. Максимальная скорость новинки в гибридном режиме Sport — 210 км/ч, а время разгона до 60 миль/ч (96 км/ч) — 5,3 сек.

В штатное оснащение BMW X5 xDrive45e PHEV вошли цифровая «приборка», адаптивные светодиодные фары, камера заднего вида, передние кресла с обогревом и панорамный люк. Мультимедийная система имеет тачскрин диагональю в 12,3 дюйма и поддержку сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

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Продажи BMW X5 xDrive45e PHEV начнутся в июле. Первым рынком сбыта нового гибридомобиля станут США, где он будет стоить от 65 400 долларов.

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Автомобиль, BMW, Авто, BMW X5.

Автор:

Телеграф
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