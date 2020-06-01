В сети рассекретили новое купе BMW 4-Series (Фото)

За несколько дней от официальной премьеры модели в Сеть утекли фотографии фирменного буклета, на котором изображен новый BMW M440i xDrive.

Новая BMW 4-Series получила гипертрофированную радиаторную решетку с вытянутыми горизонтальными воздухозаборниками-сотами.

При этом дизайн оптики у новинки перекликается с первым поколением модели: у обоих купе похожий рисунок передних фар и двухсоставные задние фонари.

На снимках буклетом изображена самая мощная версия M440i xDrive.

Об этом можно судить по лазерным технологиям в фарах, переднему бамперу без противотуманок с вертикальными прорезями, затемненным корпусам наружных зеркал, колесам с низкопрофильной резиной, а также сечению радиаторной решетки.

Судя по ранее опубликованным шпионским снимкам, интерьер "четверки" почти в точности повторит салон актуального BMW 3-Series G20/G21.

Баварский автопроизводитель заявил, что топовое исполнение 4-Series станет умеренным гибридом: в паре с 3,0-литровым мотором будет трудиться 48-вольтовый стартер-генератор.

Суммарная мощность такой установки составит 385 л.с. Также обещана полноприводная трансмиссия xDrive и 8-диапазонный "автомат".

Конструктивные отличия "четвёрки" от "тройки" сведутся к сниженному центру тяжести, изменению угла развала передних колес, установке особых амплитудозависимых амортизаторов и расширению задней колеи. Кроме того, купе получит более аэродинамически выверенный корпус.

Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.