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BMW 5-Series получает передовые технологии и современный дизайн

BMW 5-Series получает передовые технологии и современный дизайн
12:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

На первый взгляд, обновленная BMW 5-Series выглядит более угловатой и чуть более злой, ее светодиодные фары имеют острые складки.

BMW 5-Series подвергся всестороннему, хотя и скромному обновлению, которое предназначено для того, чтобы конкурировать с более агрессивном рестайлинговым Mercedes-Benz E-Class и все еще свежей Audi A6.

Новинка 2021 модельного года будет состоять из версии 530i мощностью 248 л.с., 540i мощностью 335 л.с., M550i мощностью 523 л.с. и гибридной модели 530e мощностью 288 л.с.

Все модели будут по-прежнему доступны с задним приводом или дополнительным полным приводом, который называется xDrive, за исключением только M550i xDrive. Еще более мощный M5 будет обновлен в ближайшем будущем. 

Выступающая решетка также выглядит более напористой, и в то время как фары получают L-образные осветительные элементы, те же самые элементы теперь исчезают из задних фонарей.

Выхлопные трубы теперь выглядят одинаково, независимо от двигателя.

Более высокие и широкие, новые решетки подчеркивают их родство с 7-Series и X7. Вид сбоку удерживает любопытную линию символов, которая превращается в С-стойку. И M550i, как и прежде, получает бронзовую отделку. В целом, нам нравится новый внешний вид, а 5-Series все еще выглядит более проворной и спортивной, чем конкуренты.

Внутри визуальные изменения скромные, с новой контрастной строчкой как наиболее заметным улучшением. Тем не менее, системы помощи водителю и информационно-развлекательные системы заметно улучшились благодаря новым облачным картам и множеству дополнительных опций, которые делают все возможное, чтобы отвлекать вас, в то же время потенциально спасая вас от последствий отвлечения внимания.

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Хотя двигатель 530i с турбонаддувом остается неизменным, рядная силовая установка 540i оснащена 48-вольтовой гибридной системой, которая может предложить небольшой электрический импульс для преодоления любого турбо-лага. Это также должно немного улучшить экономию топлива и несколько сгладить функцию автоматического запуска / остановки. Гибридный плагин 530e получает гораздо более существенный импульс от 107-сильного электродвигателя, который встроен в восьмискоростной автомат ZF. Но, возможно, нашим любимым двигателем остается недавно обновленный 4,4-литровый V8 в M550i мощностью 523 л.с.

Цены на обновленную 5-Series начинаются от 55 195 долларов за седан 530i, 58 195 долларов за гибрид 530e, 60 445 долларов за 540i и 77 795 долларов за M550i xDrive. BMW сообщает, что модели 5-Series 2021 достигнут американских дилеров в июле 2020 года.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, BMW 5-Series.
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