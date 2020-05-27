Mercedes-Benz разрабатывает хардкорную версию 4×4² для нового G-класса

По предварительным данным, премьера нового Mercedes-Benz G500 4×4² состоится в 2021 году.

Притаившиеся в кустах фотошпионы сумели запечат­леть хардкорную версию Mercedes-Benz G500 4×4² второго поколения, выехавшую на испытания. Из маскировки внедорожник имеет только клейкую ленту на эмблеме, но легко догадаться, что это за модель. Снимки выложил Auto Evolution.

Особенностями версии 4×4² прошлого поколения являлись портальные мосты, значи­тельно увеличи­вающие дорожный просвет, расширенная колея и большие колёса. Всё это, судя по фото­графиям, будет и у машины нового поколения. Вдобавок внедорож­ник получит крупный козырёк с дополни­тельными свето­диодными огнями, багажник на крыше, запаску и лестницу, установ­ленную сзади.

Стандартный Mercedes-Benz G500 оснащается битурбиро­ванным 4.0 V8 мощностью 422 л.с. (610 Н·м), девятиступен­чатым «автоматом» и полным приводом с понижайкой и механическими блоки­ровками всех трёх дифферен­циалов. Пока неизвестно, получит ли какие-либо техниче­ские доработки будущая версия 4×4².

Оригинальный Mercedes-Benz G500 4×4² выпускался с 2015 по 2017 год. Он имел по два аморти­затора на колесо, увеличенный с 210 до 450 милли­метров дорожный просвет и тот же 422-сильный 4.0 V8. Из-за повышенной на 425 кило­граммов снаряжённой массы (3021 килограмм) время разгона до 100 км/ч удлини­лось с 5,9 до 7,4 секунды, но макси­мальная скорость не изменилась — 210 км/ч.