Mercedes-Benz разрабатывает хардкорную версию 4×4² для нового G-класса

Притаившиеся в кустах фотошпионы сумели запечатлеть хардкорную версию Mercedes-Benz G500 4×4² второго поколения, выехавшую на испытания. Из маскировки внедорожник имеет только клейкую ленту на эмблеме, но легко догадаться, что это за модель. Снимки выложил Auto Evolution.
Особенностями версии 4×4² прошлого поколения являлись портальные мосты, значительно увеличивающие дорожный просвет, расширенная колея и большие колёса. Всё это, судя по фотографиям, будет и у машины нового поколения. Вдобавок внедорожник получит крупный козырёк с дополнительными светодиодными огнями, багажник на крыше, запаску и лестницу, установленную сзади.
Стандартный Mercedes-Benz G500 оснащается битурбированным 4.0 V8 мощностью 422 л.с. (610 Н·м), девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом с понижайкой и механическими блокировками всех трёх дифференциалов. Пока неизвестно, получит ли какие-либо технические доработки будущая версия 4×4².
Оригинальный Mercedes-Benz G500 4×4² выпускался с 2015 по 2017 год. Он имел по два амортизатора на колесо, увеличенный с 210 до 450 миллиметров дорожный просвет и тот же 422-сильный 4.0 V8. Из-за повышенной на 425 килограммов снаряжённой массы (3021 килограмм) время разгона до 100 км/ч удлинилось с 5,9 до 7,4 секунды, но максимальная скорость не изменилась — 210 км/ч.