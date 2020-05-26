Производство компактвэна Fiat 500L прекращается

Семейный компактвэн Fiat 500L сходит с конвейера с 2012 года.

В настоящее время этой "пятидверке" весьма сложно конкурировать с другими моделями марки, поэтому в Fiat решили не создавать для него прямого наследника.

Об этом президент компании Fiat Automobiles Оливье Франсуа рассказал в интервью изданию Auto Express.

Согласно статистике, за последний год продажи Fiat 500L "просели" в полтора раза. При этом, по словам главы Fiat, вместо двух своих моделей - компактвэна 500L и компакт-кросса 500Х - марка создаст универсальный кроссовер, объединивший в себе эти два формата.

Новому Fiat 500XL достанется современная электромобильная платформа с плоским полом, которая поможет сделать новинку не менее просторной, чем 500L.

При этом эксперты отмечают, что актуальные 500L и 500Х не торопятся покидать конвейер, а в ближайшем будущем и вовсе обзаведутся гибридными версиями. Вспомним, тот же электрический 500е не убрал из модельного ряда Fiat бензиновый "пятисотый". Оба авто планируют производить параллельно.

Что касается будущего Fiat 500XL, то эксперты не рассчитывают на высокие продажи из-за довольно плотной конкуренции, а также довольно высокого ценника, если судить по 500e. О дате дебюта "зеленой" новинки пока нет никакой информации.

Скорее всего, электрокросс появится только через год.