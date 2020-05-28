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Гибридный BMW X2 xDrive25e появится в июле

Гибридный BMW X2 xDrive25e появится в июле
08:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

На одной зарядке кроссовер способен проехать от 54 до 57 км.

В июле текущего года концерн BMW намерен начать поставки компактного вседорожника X2 с технологией plug-in hybrid. Баварцы даже анонсировали стоимость новинки – от 47 250 евро.

Конструктивно PHEV та же, что и на моделях BMW 2-Series Active Tourer и Mini Countryman: 3-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 92 кВт приводит в движение передние колеса, а электродвигатель 70 кВт активирует задние. Электроэнергия автомобиля хранится в аккумуляторной батарее мощностью 10 кВт/ч (полезная мощность - 8,8 кВт). 

В отличие от модели X1, в BMW предпочитают именовать X2 SAC, то есть Sports Activity Coupé. И это, пожалуй, оправданно, если внимательно взглянуть на внешний облик "Икс Второго». Автомобиль получил немного переработанный "передок» и новый оригинальный окрас кузова Phytonic blue metal. 

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Новая настройка подвески доступна только для версии с PHEV. Пружины, амортизаторы настроены на специфичное для модели распределение веса, поскольку подключаемый привод с высоковольтной батареей под задним сиденьем, а также электродвигатель сзади поменяли баланс автомобиля. Шасси было опущено на 10 мм, что, по данным BMW, должно было улучшить аэродинамические свойства SAC.

Стандартное оборудование X2 xDrive25e включает в себя 17-дюймовые легкосплавные диски колес, 2-зонный климат-контроль и многое другое оборудование, которое, кстати, может управляться дистанционно, через приложение. Цена 47 250 евро относится к варианту оборудования Advantage. Подключаемый гибрид также доступен для комплектаций Advantage Plus, M Sport и M Sport X, правда, цен на них BMW пока не озвучивал.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, BMW X2 xDrive25e.
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