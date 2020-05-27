Женевский автосалон перенесли в очередной раз

Одна из главных автомобильных выставок Старого Света состоится не раньше 2022 года.

Женевский автосалон (GIMS), скорее всего, не состоится в 2021 году. У организаторов мероприятия, Фонда Женевского международного автосалона, возникли серьезные финансовые проблемы после отмены автошоу в марте нынешнего года из-за эпидемии коронавируса.

Решение о переносе мероприятия на неопределенный срок было принято за несколько дней до церемонии открытия выставки и принесло организаторам серьезные убытки - около 11 млн швейцарских франков.

Терпящий убытки Фонд обратился к властям швейцарского кантона Женева за финансовой помощью. Женевский государственный совет предложил предоставить Фонду заем в размере 16,8 млн франков, но поставил ряд условий.

Основное требование - провести автосалон в 2021 году. Но представители Фонда не согласны с идеей проведения выставки в следующем году. По их мнению автопроизводителям даже тогда будет не до мероприятий такого масштаба, они будут бороться с последствиями пандемии коронавируса.

Причем в Фонде заявляют, что сами экспоненты из числа автокомпаний заявляют о необходимости переноса выставки на 2022 год.