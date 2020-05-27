Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям
Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям
Разговор с Байденом: Порошенко вызывают в ГБР
Разговор с Байденом: Порошенко вызывают в ГБР
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)
Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)

Женевский автосалон перенесли в очередной раз

Женевский автосалон перенесли в очередной раз
22:27 Сегодня Телеграф avtodream.org

Одна из главных автомобильных выставок Старого Света состоится не раньше 2022 года.

Женевский автосалон (GIMS), скорее всего, не состоится в 2021 году. У организаторов мероприятия, Фонда Женевского международного автосалона, возникли серьезные финансовые проблемы после отмены автошоу в марте нынешнего года из-за эпидемии коронавируса.

Решение о переносе мероприятия на неопределенный срок было принято за несколько дней до церемонии открытия выставки и принесло организаторам серьезные убытки - около 11 млн швейцарских франков.

Терпящий убытки Фонд обратился к властям швейцарского кантона Женева за финансовой помощью. Женевский государственный совет предложил предоставить Фонду заем в размере 16,8 млн франков, но поставил ряд условий.

Официально: автосалон в Нью-Йорке отменили окончательно

Основное требование - провести автосалон в 2021 году. Но представители Фонда не согласны с идеей проведения выставки в следующем году. По их мнению автопроизводителям даже тогда будет не до мероприятий такого масштаба, они будут бороться с последствиями пандемии коронавируса.

Причем в Фонде заявляют, что сами экспоненты из числа автокомпаний заявляют о необходимости переноса выставки на 2022 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Женевский автосалон, Женевский автосалон 2020, GIMS.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова опубликовала пикантные снимки
03 В Украине поменяли правила прописки
04 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
05 Улыбки женщин Айну: разгадка древней традиции (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине поменяли правила прописки
В Украине поменяли правила прописки
Кризис нелегалов: власти Греции хотят расширить забор на границе с Турцией
Греция хочет расширить забор на границе с Турцией
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь