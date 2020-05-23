Официально: автосалон в Нью-Йорке отменили окончательно

Старейшая международная выставка в Нью-Йорке второй раз попала под удар коронавируса.

Дату проведения старейшей международной выставки в Нью-Йорке перенесли уже второй раз. Первый раз в марте месяце объявили, что запланированное на апрель месяц автомобильное шоу не будут проводить вследствие введения режима самоизоляции.

Однако тогда организаторами было решено перенести мероприятие на август-сентябрь месяц. Теперь появилась информация, что салон планируют полностью отменить в текущем году.

Главной причиной является тот факт, что на Манхэттене перепрофилировали выставочный центр Javits. Как стало известно, на его территории местными властями был организован полевой госпиталь.

Пока в нём еще не принимались пациенты, однако он уже полностью готов к работе. Таким образом, на сегодняшний день пока отсутствует возможность проведения крупной выставки в Нью-Йорке.

Принимая в учёт, что автобрендам выставочные планы нужно составлять заблаговременно, организаторами было принято решение исключить всякую неопределенность, а также вынужденно наметить следующую дату проведения выставки на 2 апреля следующего года. Согласно планам мероприятие должно продлиться до 11.04.2021 г.