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Официально: автосалон в Нью-Йорке отменили окончательно

Официально: автосалон в Нью-Йорке отменили окончательно
22:24 Сегодня Телеграф avtodream.org

Старейшая международная выставка в Нью-Йорке второй раз попала под удар коронавируса.

Дату проведения старейшей международной выставки в Нью-Йорке перенесли уже второй раз. Первый раз в марте месяце объявили, что запланированное на апрель месяц автомобильное шоу не будут проводить вследствие введения режима самоизоляции.

Однако тогда организаторами было решено перенести мероприятие на август-сентябрь месяц. Теперь появилась информация, что салон планируют полностью отменить в текущем году.

Главной причиной является тот факт, что на Манхэттене перепрофилировали выставочный центр Javits. Как стало известно, на его территории местными властями был организован полевой госпиталь.

Ясно, почему: Британский международный автосалон-2020 отложен

Пока в нём еще не принимались пациенты, однако он уже полностью готов к работе. Таким образом, на сегодняшний день пока отсутствует возможность проведения крупной выставки в Нью-Йорке.

Принимая в учёт, что автобрендам выставочные планы нужно составлять заблаговременно, организаторами было принято решение исключить всякую неопределенность, а также вынужденно наметить следующую дату проведения выставки на 2 апреля следующего года. Согласно планам мероприятие должно продлиться до 11.04.2021 г.

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Нью-Йорк, Автосалон, Пандемия, Автовыставка.
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