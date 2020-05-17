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Ясно, почему: Британский международный автосалон-2020 отложен

Ясно, почему: Британский международный автосалон-2020 отложен
21:06 Сегодня Телеграф avtodream.org

Британский автосалон отложили до 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса международное мотор-шоу собирались провести позднее в августе. Однако из-за кризисной ситуации мероприятие решили отложить до будущего года.

Планировалось, что Британский автосалон пройдет в Фарнборо в августе 2020 года, однако теперь профильные СМИ распространили другую информацию.

В воскресенье, 17 мая, зарубежный портал motor1.com сообщил, что мотор-шоу отложили до 2021-го из-за пандемии COVID-19. Британский автосалон, который не проводился более 10 лет, должен был стать одним из немногих автошоу в этом году.

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Однако из-за мер по социальному дистанционированию, которые, как ожидается, сохранятся еще на некоторое время, мероприятие решили отложить.

По словам организаторов, билеты, проданные на мотор-шоу 2020-го года, будут действительны для шоу в следующем году. Оно намечено на 19-21 августа 2021-го. Напомним, в этом году на Британском автосалоне обещали показать нечто уникальное.

То, что "вы не видели ни на одном другом автосалоне". Международный выставочный и конференц-центр Фарнборо в Гемпшире должен был стать центром сосредоточения автомобильного прошлого, настоящего и будущего.

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В последний раз Британский автосалон проводился в Лондоне в 2008 году.

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Пандемия, British International Motor Show 2020.
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