GM отложил дебют электрического Hummer

General Motors перенесла премьеру электромобиля GMC Hummer EV из-за коронавируса.

Громкое возвращение Hummer было объявлено еще зимой - произошло это на спортивном мероприятии Super Bowl, которое на протяжении многих лет собирает самую большую аудиторию у телевизоров и Интернет-провайдеров.

Тогда было сказано, что автомобиль появится не в качестве представителя собственного бренда, а в модельной линейке GMC. Также было сказано, что новинка получит электрическую силовую установку.

Чуть позже публику познакомили с новым логотипом автомобиля и объявили дату премьерного показа - 20 мая. Однако сейчас очевидно, что из-за эпидемии коронавируса этим планам не суждено сбыться.

Модель должны была быть представлена в 2021 году как автомобиль 2022 года. Это позволило бы ей выйти на рынок вместе с другими электрическими пикапами, в частности, Tesla Cybertruck.

Однако прототипа даже с большим количеством камуфляжа никто пока не видел, что наводит на определенные мысли об откладывании дебюта. Чтобы как-то поддержать интерес к новинке, GMC представила ролик, на котором сверху видно большой автомобиль.

Скорее всего, речь идет именно о новом Hummer - если это так, то новинка должна стать четырехдверной.