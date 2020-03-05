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Электрический Hummer: новая информация о предстоящей новинке

Электрический Hummer: новая информация о предстоящей новинке
21:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Официальная презентация новинки состоится через несколько месяцев.

Совершенно новая версия культового внедорожника Hummer оснащена полностью электрическим мотором и амбулаторной батареей.

У электрического Hummer будет съемный верх – вполне возможно, что такая возможность будет доступна в качестве доп.опции. В любом случае, крыша будет состоять из четырех панелей: две спереди и еще две сзади.

Каждая из этих панелей, если ее снять, будет иметь специальный отсек для хранения – он будет располагаться под капотом автомобиля.

Hummer EV может быть ближе к размерам нынешнего пикапа GMC Sierra, Ford F-150, Ram 1500, а также своего прямого конкурента Rivian R1T, который также является электрическим пикапом.

GMC Hummer EV будет построен на базе совершенно новой платформы, презентация которой состоялась на этой неделе. В то время как большинство автомобилей на базе этой платформы будут иметь 400-вольтовые батареи с возможностью быстрой 200 киловаттной зарядки, Hummer EV (и другие электрические грузовики от концерна GM) смогут похвастать 800-вольтовыми батареями со скоростью зарядки до 350 киловатт.

General Motors анонсировала электрический пикап Hummer EV (Фото)

Мы уже знаем, что новый Hummer будет обладать мощностью 1000 лошадиных сил (15 590 ньютон-метров), а скорости в 100 км/ч он будет достигать всего лишь за 3,0 секунды.

Американский концерн GM наладит серийное производство GMC Hummer EV на своем сборочном заводе в Детройте-Хамтрамке (США). Электрический Hummer дебютирует 20 мая 2020 года, прежде чем начнется его производство – осень 2021 года.

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Автомобиль, Авто, Электрокар, Hummer.
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