Электрический Hummer: новая информация о предстоящей новинке

Официальная презентация новинки состоится через несколько месяцев.

Совершенно новая версия культового внедорожника Hummer оснащена полностью электрическим мотором и амбулаторной батареей.

У электрического Hummer будет съемный верх – вполне возможно, что такая возможность будет доступна в качестве доп.опции. В любом случае, крыша будет состоять из четырех панелей: две спереди и еще две сзади.

Каждая из этих панелей, если ее снять, будет иметь специальный отсек для хранения – он будет располагаться под капотом автомобиля.

Hummer EV может быть ближе к размерам нынешнего пикапа GMC Sierra, Ford F-150, Ram 1500, а также своего прямого конкурента Rivian R1T, который также является электрическим пикапом.

GMC Hummer EV будет построен на базе совершенно новой платформы, презентация которой состоялась на этой неделе. В то время как большинство автомобилей на базе этой платформы будут иметь 400-вольтовые батареи с возможностью быстрой 200 киловаттной зарядки, Hummer EV (и другие электрические грузовики от концерна GM) смогут похвастать 800-вольтовыми батареями со скоростью зарядки до 350 киловатт.

Мы уже знаем, что новый Hummer будет обладать мощностью 1000 лошадиных сил (15 590 ньютон-метров), а скорости в 100 км/ч он будет достигать всего лишь за 3,0 секунды.

Американский концерн GM наладит серийное производство GMC Hummer EV на своем сборочном заводе в Детройте-Хамтрамке (США). Электрический Hummer дебютирует 20 мая 2020 года, прежде чем начнется его производство – осень 2021 года.