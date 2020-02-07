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Пятница, 07.02.2020
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General Motors анонсировала электрический пикап Hummer EV (Фото)

General Motors анонсировала электрический пикап Hummer EV (Фото)
18:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Пикап Hummer EV получит до трех электродвигателей.

На прошлой неделе General Motors сообщил о возвращении Hummer под маркой GMC, однако вместо мускулистого внедорожника с V8 под капотом GM решил, что возрожденная модель станет электрифицированной.

Подробности о новинке изначально были скудны, но недавняя веб-трансляция результатов GM за четвертый квартал 2019 года рассекретила некоторую информацию о том, чего ожидать, в том числе, что GMC Hummer EV будет иметь до трех электродвигателей.

Новый пикап GMC Hummer EV получит три силовых агрегата, которые будут предлагать различные уровни производительности в разных ценовых категориях.

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На бумаге это звучит хорошо, но мало что дает для закрепления каких-либо конкретных деталей о новинке, кроме количества двигателей, которые у него будут.

Новость пришла от президента GM Марка Реусса, который сказал, что если клиенты хотят получить "базовый пакет", Hummer EV предложит его так же, как он предложит что-то для клиентов, желающих приобрести грузовик с внедорожными и буксировочными возможностями.

Электрический Hummer дебютирует в полном объеме 20 мая, но официальные продажи новинки стартуют только осенью 2021 года. Он будет предлагать более 1 000 лошадиных сил и 15 590 ньютон-метров крутящего момента оси.

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Грузовик должен разгоняться до сотни примерно за 3,0 секунды. В мае мы узнаем, сколько двигателей необходимо для обеспечения такого уровня мощности.

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Внедорожник, Электрокар, Hummer, Hummer EV.
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