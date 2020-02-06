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Компания Bosch заявила о запуске беспилотного транспорта

Компания Bosch заявила о запуске беспилотного транспорта
18:02 Сегодня Телеграф avtodream.org

Bosch готова выпустить на дороги общего пользования автономный транспорт после устранения законодательных преград.

Руководство Bosch обвиняет в задержке развития автономных транспортных средств волокиту и волну потребительского скептицизма, а не технические ограничения.

Старший вице-президент немецкого поставщика Кей Степпер сказал, что его инженеры уже преодолели технологические препятствия.

"Мы должны различать технические и нетехнические проблемы. В настоящее время мы можем честно сказать с технологической, аппаратной и программной сторон у нас есть то, что нам нужно, чтобы внедрить [автономные технологии] завтра", - смело заявил топ-менеджер.

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Несмотря на это, в 2020 году автомобили с автопилотом в продаже не появятся.

И связано это с нетехническими факторами, такими как нормативная база в разных регионах и различные требования к таким транспортным средствам в Китае, США и Европе. Степпер добавил, что американские законодатели оценивают технологию в более благоприятном свете, чем другие.

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Потребительское признание - еще одно препятствие, которое Bosch, его партнеры и его конкуренты должны коллективно устранить.

"Я в восторге от автономного вождения, и многие из наших клиентов, но не все. У части населения есть нехорошее восприятие этого. Некоторым трудно принять это как повседневную реальность", - приводит Autocar слова Степпера.

Ожидается, что к 2025 году автомобили с автономным управлением появятся в продаже, но они не получат повсеместного распространения. В качестве наиболее вероятных областей применения он назвал услуги по перевозке автомобилей и коммерческие перевозки.

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Bosch, Беспилотный транспорт, Кей Степпер.
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