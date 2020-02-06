Электрический BMW iX3 получит особые аэродинамические колеса

Презентация нового электрифицированного автомобиля состоится в текущего году.

Производители баварского автомобильного концерна BMW заявили о том, что полностью электрифицированная модель iX3 получит специализированные аэродинамические колеса.

Главной особенностью новых дисков становится их легкость. Кроме того, диски имеют особую форму, которая позволяет существенно уменьшать коэффициент лобового сопротивления. Производители уверенны, что это позволит существенно улучшить энергоэффективность электромобиля. Отметим, что при создании новых дисков были использованы новые композитные вставки.

Автомобиль будет оснащен доработанным электромотором мощность которого 286 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать автоматическая трансмиссия и система заднего привода. На одном запасе аккумулятора можно проехать до 440 километров.

В оснащение нового электромобиля войдет: ABS, климат-контроль, датчик дождя, продвинутая мультимедийная система с цифровым экраном, электропривод, подогрев сидения, круиз-контроль и так далее.

Его стоимость будет озвучена после появления у дилеров бренда.