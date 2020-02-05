Дизайн и новое освещение: компания Renault обновила модели Megane

Компания Renault представила обновленные хетчбэк и универсал Megane.

У моделей семейства изменился дизайн и появилось новое оснащение.

Фейслифтинг вышел не слишком заметным, в то время как в салоне появились новая информационно-развлекательная система с 9,3-дюймовым сенсорным экраном, дебютировавшая ранее на новой Clio, и 10,25-дюймовая виртуальная приборная панель.

В моторную гамму, помимо бензиновых и дизельных агрегатов мощностью от 95 до 160 л.с., теперь входит установка E-TECH Plug-in с возможностью зарядки от сети.

Она включает 1,6-литровый бензиновый ДВС, два электромотора и блок аккумуляторов емкостью в 9,8 киловатт-часа – все как у нового поколения европейского Captur. На одном заряде можно проехать 50 километров.

Кроме того, хот-хетч Megane R.S. сравнялся в отдаче с Megane R.S. Trophy – 1,8-литровая турбочетверка в обоих случаях выдает 300 л.с. и 400 либо 420 Нм – в зависимости от того, сочетается двигатель с механикой или роботом.

На рынок Европы рестайлинговое семейство выйдет летом.