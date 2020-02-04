Компания Hyundai представила гибридную Sonata 2020 года

Это экологически чистая модель, Sonata Hybrid выглядит вполне естественно.

До автосалона в Чикаго всего несколько дней, и Hyundai будет использовать это событие для "дебюта своего новейшего экологически чистого продукта".

Компания хранит детали в тайне, но презентация состоится уже 6 февраля. Hyundai играет скромно, но ожидается, что на автосалоне дебютирует новая Sonata Hybrid.

Модель была представлена в Южной Корее прошлым летом, и Hyundai Motor America ранее заявляла, что дебют в США произойдет в начале этого года.

Известно, что на домашнем рынке Hyundai Sonata Hybrid имеет 2,0-литровый двигатель, который развивает 150 л.с. и 188 Нм крутящего момента. Он поддерживается электродвигателем, который обеспечивает дополнительные 51 л.с. и 205 Нм крутящего момента, что дает седану суммарную мощность в 192 л.с.

Инженеры также установили 6-ступенчатую трансмиссию с технологией активного переключения передач. Это увеличивает время переключения на 30% и помогает повысить эффективность использования топлива, долговечность трансмиссии и комфортное вождение.

Помимо новой силовой установки автомобиль имеет слегка обновленную внешность с измененной решеткой радиатора и аэродинамическим задним спойлером. Другие изменения включают новый комплект колес и солнечную батарею на крыше, которая может увеличить дальность электрического пробега автомобиля на 1300 км ежегодно.

Насколько американская модель будет схожа с ее корейским "коллегой", вероятно, мы узнаем позже на этой неделе.