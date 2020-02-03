"Коктейль" со средним значением: можно ли смешивать бензин с разным октановым числом

Специалист решили узнать, что будет, если смешать бензин с разным октановым числом и узнать, что будет происходить в баке.

Чаще всего для данной манипуляции автолюбители выбирают АИ-92 и добавляют в него АИ-95, предполагая, что в итоге получиться усредненное значение, что позволит сэкономить на покупке более дорого топлива.

Однако, по мнению экспертов, это весьма сомнительный способ экономии, так как при заправке двумя видами топлива в баке образуется два раздельных слоя из-за разной плотности жидкостей: АИ-95 более легкий, чем АИ-92. Таким образом, топливо не смешивается, а расходуется по очереди.

Кроме того отмечается, что если автопроизводитель, указывает на баке, что машину необходимо заправлять АИ-95, а в целях экономии владелец заправляется то нужным топливом, то АИ-92, силовой агрегат может выйти из строя раньше времени, а также ухудшатся динамические характеристики авто.

В результате отметим, что смешивание топлива с разным октановым числом не является целесообразным, не приводит к экономии, а даже наоборот, может послужить причиной серьезных трат на ремонтные работы.