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Понедельник, 03.02.2020
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"Коктейль" со средним значением: можно ли смешивать бензин с разным октановым числом

"Коктейль" со средним значением: можно ли смешивать бензин с разным октановым числом
18:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Специалист решили узнать, что будет, если смешать бензин с разным октановым числом и узнать, что будет происходить в баке.

Чаще всего для данной манипуляции автолюбители выбирают АИ-92 и добавляют в него АИ-95, предполагая, что в итоге получиться усредненное значение, что позволит сэкономить на покупке более дорого топлива.

Однако, по мнению экспертов, это весьма сомнительный способ экономии, так как при заправке двумя видами топлива в баке образуется два раздельных слоя из-за разной плотности жидкостей: АИ-95 более легкий, чем АИ-92. Таким образом, топливо не смешивается, а расходуется по очереди.

Кроме того отмечается, что если автопроизводитель, указывает на баке, что машину необходимо заправлять АИ-95, а в целях экономии владелец заправляется то нужным топливом, то АИ-92, силовой агрегат может выйти из строя раньше времени, а также ухудшатся динамические характеристики авто.

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В результате отметим, что смешивание топлива с разным октановым числом не является целесообразным, не приводит к экономии, а даже наоборот, может послужить причиной серьезных трат на ремонтные работы.

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Бензин, Автомобиль, Водитель, Авто.
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