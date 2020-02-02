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BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)

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BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
22:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка ознаменовала избавление семейства от двигателей с тремя цилиндрами.

Старый 136-сильный бензиновый 1.5 отправлен на покой. Вместо него под капотом стоит двухлитровая "турбочетверка" от старших версий BMW 3-Series, только ее отдача снижена до 156 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент - до 250 Нм.

Двигатель по умолчанию работает в паре с автоматической коробкой передач о восьми скоростях. Механической КПП нет. По паспорту базовый седан разгоняется с места до сотни за 8,4 секунды.

Это на полсекунды быстрее, чем предшественник с полуторалитровым движком. Максимальная скорость - 223 километра в час.

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Первыми седаны BMW 318i увидят европейские покупатели. Цены стартуют от 36,5 тысячи евро, причем, заказы уже принимаются.

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BMW, Авто, BMW 318i.
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